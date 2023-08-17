В Норильске потушили пожар на складе пиломатериалов

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Пожар на складе пиломатериалов в Норильске ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"Сегодня в 08:10 (04:10 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Утром в среду мэр Норильска Дмитрий Карасев сообщил, что на улице Октябрьской горит склад строительных материалов. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Дорога по улице была перекрыта, а место пожара оцеплено полицией. По данным МЧС, на месте работали 38 человек и 13 единиц техники.

По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, пробы атмосферного воздуха, отобранные в Норильске на территории ближайшей к пожару жилой застройки, превышений нормативов не показали.