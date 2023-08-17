В Хабаровском крае площадь лесных пожаров уменьшилась в семь раз с начала недели

Причиной стали прошедшие дожди

ХАБАРОВСК,17 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров с начала недели сильно уменьшилась в Хабаровском крае - до 17,9 тыс. га. Этому в значительной мере поспособствовали прошедшие в регионе дожди, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 16 пожаров на общей площади 17 893 га. В труднодоступных местах Тугуро-Чумиканского и Охотского районов на севере региона, где фиксировалось множество возгораний, прошли обильные дожди. Также сокращению площади способствовала работа группировки", - отметили в ведомстве. Сейчас возгорания регистрируются в Аяно-Майском районе, в районе имени Полины Осипенко, а также в Ульчском районе.

Во вторник огнем было охвачено более 134 тыс. га леса. За минувшие сутки пожары ликвидированы на площади, превышающей 44,9 тыс. га. Сейчас в борьбе с огнем задействованы 167 человек, привлечено 12 единиц техники, 5 воздушных судов.

В Хабаровском крае в ряде районов идут дожди. По информации Дальневосточного гидрометцентра, в четверг в южных районах края - в Бикинском, Вяземском, имени Лазо - ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. То же самое прогнозируется ночью 18 августа на востоке центральных районов - в Советско-Гаванском и Ванинском районах.

В крае введен режим ЧС из-за пожаров. На прошлой неделе для стабилизации пожароопасной обстановки был продлен запрет на посещение лесов по 31 августа. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 748 пожаров на общей площади более 902,8 тыс. га.