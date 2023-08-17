На одной из центральных улиц Махачкалы восстановили энергоснабжение домов

В связи с чрезмерно высокими нагрузками на оборудование был поврежден подземный кабель

ТАСС, 17 августа. Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в домах по проспекту Гамидова в Махачкале. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Министерства энергетики и тарифов Дагестана.

"Дагестанские энергетики полностью восстановили энергоснабжение обесточенных потребителей по проспекту Гамидова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 50 жителей Махачкалы перекрыли проспект Гамидова, одну из центральных улиц города, из-за отсутствия электричества. В связи с чрезмерно высокими нагрузками на оборудование произошло повреждение подземного кабеля.

В Махачкале участились случаи протестных акций из-за отсутствия электричества, за последние 10 дней не менее 4 раз жители выходили на улицу.

Сильная жара в Дагестане в августе привела к массовым отключениям энергоснабжения в ряде городов и районов республики. По данным компании "Россети", оборудование оказалось перегружено из-за массовых самовольных подключений к сетям, также очень высок его износ. Как пояснил главный инженер электросетевого холдинга Евгений Ляпунов, который с 9 августа работает в регионе, в совокупности с погодой это приводит к множественным технологическим нарушениям.