17 августа, 02:29
Военная операция на Украине

Сотрудники УФСБ по Восточному военному округу задержали украинца по подозрению в шпионаже

Он собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу пресекли в Херсонской области деятельность украинца, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Уголовное дело возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу. Гражданин Украины задержан в уголовно-процессуальном порядке, в отношении него проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия", - говорится в сообщении. Задержанного подозревают по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Дальневосточные контрразведчики, находящиеся в зоне спецоперации, выявили 54-летнего гражданина Украины - командира отряда теробороны ВСУ, который собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. 

Теги:
УкраинаРоссияХабаровский крайВоенная операция на Украине
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