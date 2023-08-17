В Приморье число эвакуированных из зоны подтопления превысило 5 тыс. человек

Как сообщили в региональном МЧС, на территории края развернули семь пунктов временного размещения

ТАСС, 17 августа. Более 5 тыс. человек на данный момент эвакуированы из затопленных домовладений в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего более 5 тыс. человек, 750 из которых дети, эвакуированы из затопленных домовладений и перевезены лодочными переправами. На территории края развернуты и функционируют 7 пунктов временного размещения, в которых размещены 276 человек, в том числе 64 ребенка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в крае наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, преимущественно происходит спад уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных и западных районов.

"За сутки от воды освободились 404 жилых дома и 301 приусадебный участок, восстановлено сообщение с 17 населенными пунктами. Без электроснабжения частично остаются шесть населенных пунктов в Уссурийском городском округе и Октябрьском округе", - сказали в МЧС.

Там отметили, что спасатели продолжают работать в наиболее пострадавших районах. "Всего с нарастающим итогом просушено 130 домов, откачена вода из подвалов 107 жилых домов. Работа проводится в соответствии с поступающими заявками", - добавили в ведомстве.