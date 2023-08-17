Состояние избитой сотрудницы кафе на Камчатке стабильное

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, операция женщине пока не требуется

ТАСС, 17 августа. Состояние сотрудницы кафе, пострадавшей в результате нападения мужчины в заведении в поселке Сокоч на Камчатке, оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Операция женщине пока не требуется.

"Врачи провели все необходимые обследования, состояние женщины сейчас стабильное, удовлетворительное. Показаний для экстренного оперативного вмешательства нет", - отметили в Минздраве.

Там добавили, что лечение пострадавшей взял на контроль главврач краевой больницы имени А. С. Лукашевского. Женщина находится в челюстно-лицевом отделении. План лечения составлен заведующим отделением.

16 августа пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в заведении, ударял ее руками и ногами по голове. Его остановили очевидцы произошедшего.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что пострадавшая - бармен в кафе. Она якобы сделала замечание повару, который пришел на работу в нетрезвом виде.