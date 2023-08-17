В Канаде жителей города Йеллоунайф эвакуируют из-за лесных пожаров

Огонь может дойти до этого населенного пункта в ближайшие выходные

ТАСС, 17 августа. Жители города Йеллоунайф, расположенного на севере Канады, получили распоряжение эвакуироваться в связи с приближением лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на власти Северо-Западных территорий.

"Пожар сейчас представляет реальную угрозу для города", - заявил представитель местного руководства. Отмечается, что уже в ближайшие выходные огонь может затронуть окраины этого населенного пункта. Эвакуация будет проходить в несколько этапов и коснется порядка 22 тыс. человек.

По состоянию на конец июля площадь выгоревших территорий достигла 13 млн га. Погибли двое пожарных. Власти назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады.