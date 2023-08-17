В Красноярском крае задержали двух человек, планировавших подрыв станций связи

По данным ФСБ, мужчины хотели помешать рассылке Министерства обороны РФ через "Госуслуги" повесток о призыве на военную службу

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Оперативники задержали двух человек в Красноярском крае, которые, по версии следствия, планировали подрыв базовых станций связи в закрытом городе Зеленогорске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю.

"Установлено, что два сторонника идеологии, запрещенной в РФ межрегиональной общественной организации "Граждане СССР", планировали осуществить подрыв базовых станций ПАО "Ростелеком" и АО "Транстелеком" в городе Зеленогорске", - говорится в сообщении.

Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии с УФСБ России по ЦВО при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю на территории.

По данным ФСБ, мужчины хотели помешать рассылке Министерства обороны РФ через "Госуслуги" повесток о призыве на военную службу.

"Для этой цели через третье лицо они собирались приобрести тротиловые шашки, а также инициирующее взрывное устройство, состоящее из конденсаторной подрывной машинки КПМ-1 с электродетонаторами и бикфордовым шнуром. Однако задуманное злоумышленникам не удалось довести до конца - при получении взрывчатых веществ они были задержаны сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Фигуранты задержаны и помещены в СИЗО.