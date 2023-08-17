17 августа, 04:16

В Омске в ДТП погиб один человек

Еще четверо пострадали

ОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Женщина-водитель погибла в ДТП в Омске. Пассажиры другого автомобиля - два подростка и две девушки - были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП водитель Honda от полученных травм скончалась на месте происшествия, пассажиры автомобиля Hyundai: двое подростков 2006 года рождения и две девушки 2005 и 2003 годов рождения после осмотра в медицинском учреждении отпущены", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Honda Torneo при выезде с дворовой территории не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Tucson. 

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РоссияОмская область
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