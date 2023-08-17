Не менее 80 случаев смерти туристов из России зафиксировали в Анталье в 2023 году

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что среди основных причин - хронические заболевания, неосторожность на воде и экстремальные виды спорта

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 80 случаев смерти граждан России из числа туристов было зарегистрировано в 2023 году в Анталье. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Только за последние полтора месяца зафиксировано более десятка ДТП с участием автотранспорта, перевозившего российских туристов. Погибли шесть человек, более двух десятков получили ранения. Всего за текущий год в Анталье, например, зарегистрировано 80 смертельных случаев. Среди основных причин - хронические заболевания, неосторожность на воде, экстремальные виды спорта и тому подобное", - отметил дипломат.

Между тем, по его словам, в 2023 году в упомянутом турецком регионе увеличилось число обращений по поводу регистрации появившихся на свет детей. "Из плюсов - генконсульства на местах переживают рост обращений для регистрации рождения. Только в Анталье за семь месяцев выдано 332 свидетельства о рождении", - рассказал Ерхов.