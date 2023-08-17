В Хакасии выявили схему по монополизации рынка охранных услуг

Следствие также установило, что компании официально не трудоустраивали работников и выполняли государственные контракты, нарушая требования технических заданий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Семь частных охранных организаций Хакасии и Красноярского края сговорились и на торгах занижали стоимость госконтрактов, чтобы монополизировать рынок охранных услуг республики. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Республике Хакасия.

"В Хакасии УФСБ выявлены попытки монополизации рынка охранных услуг. Так, семь частных охранных организаций Хакасии и Красноярского края, руководители которых вступили в сговор, в ходе торгов намеренно занижали стоимость государственных контрактов с целью единоличного завладения рынком охранных услуг республики. В результате указанные охранные предприятия в 2020-2023 годах добились заключения договоров на сумму от 600 тыс. до 16 млн рублей с органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями дорожно-транспортной инфраструктуры и другими", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что компании официально не трудоустраивали работников, а также выполняли государственные контракты с множественными нарушениями требований технических заданий.

"Изложенные факты создали предпосылки к ненадлежащему оказанию услуг по защите социально значимых учреждений региона и способствовали формированию угроз безопасности охраняемых объектов. <…> По материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование подложных документов). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - пояснили в пресс-службе.