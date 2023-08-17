В Ачинске проверяют суд из-за сообщения о минировании

На место выехали оперативные службы

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют анонимное сообщение о "минировании" здания городского суда в Ачинске в Красноярском крае. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба Ачинска.

"В 11:43 (07:43 мск) поступило сообщение дежурному МО МВД "Ачинский" о "минировании" здания городского суда по улице Назарова (сообщение пришло на электронную почту). На место выехали оперативные службы. МО МВД России "Ачинский" проводит проверку здания", - говорится в сообщении.

Ачинск находится на западе Красноярского края. В городе проживают более 102 тыс. человек.