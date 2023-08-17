На Камчатке арестовали подозреваемого в нападении на сотрудницу кафе

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что он ранее был неоднократно судим

ТАСС, 17 августа. Подозреваемый в нападении на сотрудницу кафе в поселке Сокоч в Камчатском крае арестован судом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"По ходатайству следователя СУ СК России по Камчатскому краю 41-летнему ранее неоднократно судимому мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, по делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в заведении, ударил ее руками и ногами по голове. Его остановили очевидцы произошедшего.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что пострадавшая - бармен в кафе. Она якобы сделала замечание повару, который пришел на работу в нетрезвом виде.