Число погибших в результате проливных дождей в Индии возросло до 81

В штате Уттаракханд стихия унесла жизни десятерых, а в штате Химачал-Прадеш - по меньшей мере 71, сообщает телеканал India Today

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 81 человек погиб в результате вызванных проливными дождями разрушений на севере Индии. Об этом сообщил телеканал India Today.

Ранее сообщалось о 66 погибших. На северные штаты Индии, Химачал-Прадеш и Уттаракханд, в воскресенье и понедельник обрушились мощные дожди. Они привели к оползням и разрушению домов.

В штате Уттаракханд стихия унесла жизни десяти человек, однако основной удар нанесла по штату Химачал-Прадеш. "Как минимум 71 человек погиб за последние три дня, 13 числятся пропавшими без вести", - заявил представитель правительства региона Онкар Чанд Шарма, слова которого привел телеканал.

На протяжении сезона дождей, который начался в конце июня, в Химачал-Прадеш выпало 743 мм осадков, то есть больше, чем за весь прошлогодний муссон (июнь - сентябрь), когда было зафиксировано 730 мм осадков. Метеорологи называют прошедший июль рекордным для региона по количеству выпавших осадков за последние 50 лет.

По оценке главного министра штата Химачал-Прадеш Сухвиндера Сингха Сукху, сумма ущерба, нанесенного штату непогодой в июле - августе, $1 млрд. На ликвидацию последствий дождей, по его словам, уйдет год. "Мы должны полностью восстановить инфраструктуру в течение года. Я работаю, исходя из этого. Это серьезная задача исполинского масштаба", - заявил Сукху.

Из-за обильных осадков в обоих штатах закрыта часть дорог. Местные власти рекомендуют туристам в ближайшие дни воздержаться от поездок в Химачал-Прадеш. Метеорологи прогнозируют дождливую погоду в регионе до 19 августа.