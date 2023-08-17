На юге Красноярского края возникла угроза ЧС из-за невывоза мусора

По данным прокуратуры, сумма долга подрядчика за 3 месяца приостановки работы составила 46 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Угроза чрезвычайной ситуации возникла в Минусинске и других южных районах Красноярского края из-за невывоза отходов. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"Муниципальное предприятие "Минусинское городское хозяйство" не справляется с обязанностями регоператора по обращению с отходами в Минусинской технологической зоне. <…> Только с 6 по 14 августа на территории города не исполнены 1 073 заявки на сбор и вывоз отходов. Сбои в работе произошли также в Минусинском, Ермаковском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Идринском и Шушенском районах. Нарушения связаны с ненадлежащей деятельностью как самого предприятия, так и отсутствием контроля со стороны городской администрации. Они повлекли массовое несоблюдение прав потребителей, создали угрозу чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, основной подрядчик по вывозу мусора с 25 июля этого года приостановил деятельность из-за задолженности перед ним. Сумма долга только за 3 месяца составила 46 млн рублей.

"Главе Минусинска и регоператору внесены представления, в отношении уже бывшего директора предприятия возбуждено административное дело за нарушение при обеспечении населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ). Ситуация поставлена на особый контроль в прокуратуре", - пояснили в ведомстве.

Минусинск находится на юге Красноярского края. В городе проживают более 70 тыс. человек. 18-19 августа состоится празднования 200-летия города.