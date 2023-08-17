17 августа, 05:55

В Абхазии нашли потерявшегося подростка из Саратова

Его направили в Гагрскую больницу для осмотра и реабилитации

СУХУМ, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли 17-летнего подростка из Саратова, которого разыскивали с вечера вторника в Гагрском районе, живым и невредимым. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"В четверг около 4 часов утра подростка обнаружили в районе Хашупсинского каньона. Здоровью мальчика ничего не угрожает, но его направили сразу же в Гагрскую больницу для осмотра и реабилитации. Родителей оповестили", - сказал начальник пресс-службы МЧС Роман Лабия.

Во вторник вечером в МЧС с информацией о пропаже подростка из Саратова обратились его родственники. С тех пор спасатели Гагрского пожарно-спасательного отряда МЧС совместно с милицией занимались поиском. Обследовали окрестности Гагры. 

Теги:
АбхазияРоссияСаратовская область
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