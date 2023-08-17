В ЛНР задержали шпиона, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами

Он передавал данные о местах нахождения военных и техники, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданина Украины, проживающего на территории ЛНР, который передавал данные о местах дислокации военных и техники иностранным спецслужбам. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по республике.

Сообщается, что с октября 2022 года гражданин Украины, проживающий в регионе, собирал данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ, которые "в дальнейшем передал специальным службам иностранного государства для использования против безопасности Российской Федерации". "Следователями УФСБ России по Луганской Народной Республике в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж", - сказано в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан. Ведется следствие.