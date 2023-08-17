В Ленобласти в ДТП на трассе пострадали восемь человек

Авария произошла на 232-м км автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Восемь человек, из них четыре подростка в возрасте от 13 до 16 лет, пострадали в дорожной аварии на 232-м км автодороги Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь на востоке Ленинградской области в ночь на четверг. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В результате ДТП водитель автомобиля Honda CR-V, его 41-летняя жена, 13-летний сын, а также 66-летняя женщина в удовлетворительном состоянии госпитализированы. Водитель автомобиля "ВАЗ-2110" в состоянии средней степени тяжести, а также его пассажиры - 16-летняя девушка - в тяжелом состоянии и двое подростков 14 и 16 лет - в состоянии средней степени тяжести - госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, 16 августа в 23:14 мск на 232-м км трассы 18-летний водитель, находившийся за рулем "ВАЗ-2110" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с ехавшим во встречном направлении автомобилем Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя.

Трасса Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь соединяет три муниципальных района на востоке Ленинградской области и выходит к новгородскому городу Чудово.