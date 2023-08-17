17 августа, 06:24

В Кемерове осудили экс-заведующую столовой техникума после отравления детей

Суд приговорил ее к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Мировой судья Ленинского судебного района Кемерова приговорил к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы бывшую заведующую столовой в Кемеровском профессионально-техническом техникуме, где в середине ноября прошлого года произошло массовое отравление детей и педагога. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы с возложением ограничений и обязанностей. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования законных представителей несовершеннолетних о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 260 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что 48-летняя бывшая заведующая столовой техникума в ноябре 2022 года не обеспечила соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В результате патогенные микроорганизмы попали в готовые блюда, которые в этот же день отдали группе учащихся из Анжеро-Судженска, находившихся на ознакомительной экскурсии.

15 ноября школьники из Анжеро-Судженска приехали в Кемерово на профориентационную экскурсию в сопровождении педагога. Для них в кемеровском техникуме организовали горячее питание, после ужина острую кишечную инфекцию подтвердили у 12 человек, 11 из которых были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).

В новость внесена правка (9:35 мск) - передается в связи с уточнением суда в лиде, верно - мировой судья Ленинского судебного района Кемерова.  

Теги:
РоссияКемеровская область
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