ФСБ возбудила дело в отношении покинувшего Россию волгоградца, имеющего доступ к гостайне

Запрет на выезд мужчины действовал до июня 2024 года

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области в отношении 33-летнего сотрудника местного предприятия, который имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом "совершенно секретно", и вопреки запрету покинул страну. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области пресечена противоправная деятельность 33-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении требований по защите государственной тайны. Установлено, что сотрудник одного из волгоградских предприятий, имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну с грифом "совершенно секретно", нарушил принятое в отношении него решение о временном ограничении права на выезд за пределы страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственным отделом УФСБ в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Запрет на выезд мужчины действовал до июня 2024 года, однако он проигнорировал указанное решение и выехал за границу. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.