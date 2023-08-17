В Псковской области пресекли попытку шпионажа в пользу Украины

В пресс-службе УФСБ России по региону сообщили, что гражданину Украины закрыли въезд в страну до 2053 года

ПСКОВ, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины. Был выявлен житель Днепропетровска, который собирал информацию о российских пограничниках, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

"Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб Украины. Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Въезд в страну иностранцу закрыт до 2053 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, при въезде на территорию России в Печорском районе Псковской области был задержан уроженец Днепропетровска. Сотрудники ФСБ установили, что кадровым работником Службы безопасности Украины ему было поручено собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами.

"С учетом имевшихся доказательств мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года. В нашу страну следовал по заданию указанной специальной службы, однако собрать данные и передать их не успел. С начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.