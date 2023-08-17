17 августа, 06:34,
обновлено 17 августа, 06:49

В отношении сопредседателя "Голоса" Мельконьянца возбудили уголовное дело

Как сообщили в правоохранительных органах, проводятся обыски у него и его соратников

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сопредседателя движения "Голос" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Григория Мельконьянца, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В отношении Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы нежелательной организации. Проводятся обыски у него и его соратников", - сказал собеседник агентства.

В ближайшее время Мельконьянца планируют задержать, отметили в правоохранительных органах.

Движение "Голос" занимается защитой прав избирателей и наблюдением за выборами. 

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