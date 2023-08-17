В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка кассетными боеприпасами

Всего с начала суток украинские войска выпустили 18 снарядов по территории республики

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк боеприпасами с кассетной боевой частью. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили по городу четыре кассетных боеприпаса.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 6 раз, выпустив 18 снарядов.