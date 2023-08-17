17 августа, 06:43

В Казахстане произошел пожар на шахте

В ней находились 227 человек

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в Карагандинской области на шахте "Казахстанская", в которой находились 227 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании "Арселормиттал Темиртау", которая владеет объектом.

"На шахте "Казахстанская" 17 августа в 10:05 (07:05 мск - прим. ТАСС) в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии. Производят проветривание шахты. <...> Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 101 человек уже выведен", - говорится в сообщении.

К месту пожара направлены силы МЧС и расчеты пожарных. 

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