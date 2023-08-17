17 августа, 06:45,
обновлено 17 августа, 06:48

В Волгограде произошел пожар на территории завода "Красный Октябрь"

© МЧС России

Площадь возгорания составила 50 кв. м

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Трансформаторное масло горит на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде на площади 50 кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 09:08 поступило сообщение о пожаре на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло. Оно разлилось на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
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