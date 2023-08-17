В Махачкале эвакуировали 50 человек из-за возгорания в многоквартирном доме

Площадь пожара составила 700 кв. м

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Крыша многоквартирного дома горит в Махачкале. Эвакуированы 50 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Мурадовой, 53. По прибытии пожарных расчетов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома. Эвакуированы 50 человек, 15 человек спасены, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 700 кв. м. "В тушении задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в пресс-службе.