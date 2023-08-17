Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском дроне

Пострадавших и разрушений нет, заявили в ведомстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, дрон уничтожили российские средства ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.