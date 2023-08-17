В Москве задержали баскетболиста Спрыгина, скрывшегося с места ДТП на юго-востоке города

У мужчины выявили алкогольное опьянение

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Водитель, врезавшийся на Ford Mustang в дерево на юго-востоке Москвы и скрывшийся с места ДТП, задержан. Об этом сообщает столичное управление ГИБДД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность водителя была установлена. Он задержан", - говорится в сообщении.

У виновника аварии выявлено алкогольное опьянение. В его отношении составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ.

По информации правоохранительных органов, задержанным оказался баскетболист Борис Спрыгин.

Накануне вечером на улице Подольской водитель Ford Mustang не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадала 43-летняя пассажирка иномарки, она госпитализирована. Водитель скрылся с места преступления, не вызвав ей помощь.