В Югре за сутки потушили семь природных пожаров на общей площади почти 850 га

В регионе продолжается тушение девяти возгораний на площади 2 653,41 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели за минувшие сутки потушили в Ханты-Мансийском автономном округе семь природных пожаров на общей площади почти 850 га. Сейчас идет тушение 9 лесных пожаров на общей площади 2 653,41 га, в том числе двух - в Белоярском районе на 1 700,1 га, где введен режим ЧС муниципального уровня, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"За сутки в регионе потушили 6 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание на общей площади почти 850 га. По состоянию на утро 17 августа идет тушение 9 лесных пожаров на общей площади 2 653,41 га, в том числе 2 - в Белоярском районе на 1 700,1 га и 2 пожара - в Березовском районе на площади 620,01 га", - сказано в сообщении.

В среду в регионе велось тушение одного ландшафтного возгорания и 10 лесных пожаров на площади 2 484,51 га, в том числе одного пожара в Белоярском районе на площади 1 700 га и трех возгораний в Березовском районе на площади 591,01 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. Ранее он также пояснил ТАСС, что все крупные природные пожары в Югре планируется ликвидировать до конца текущей недели. В регионе действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров на площади 27 562,53 га, 604 лесных пожара на площади 58 881,04 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.