На Тенерифе пожарным не удалось взять под контроль пожары

Жителей острова ранее эвакуировали

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Пожарные пока не смогли взять под контроль пожары на курортном острове Тенерифе. Об этом сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

"Пожар на острове Тенерифе вышел из-под контроля. <...> Несмотря на медленное распространение огня, мы не смогли его сдержать", - заявил Клавихо. По его словам, с очагами возгорания борются 270 пожарных.

По данным властей острова, в муниципалитетах Арафо и Канделария от огня пострадало более 1,6 тыс. га. Пожар распространился также на соседние Санта-Урсула и Ла-Виктория.

Ранее власти эвакуировали жителей Тенерифе из-за пожаров. По словам Клавихо, 132 человека сейчас живут в домах родственников, 4 эвакуированных находятся в двух специально обустроенных помещениях.

Лесной пожар начался во вторник в 23:36 по местному времени (01:36 мск).