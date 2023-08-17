17 августа, 07:47
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении САУ "Акация" ВСУ с боекомплектом и экипажем

По словам представителя экстренных служб региона, в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на херсонском направлении - две лодки с семью военнослужащими, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним, а также позиция украинских войск

ГЕНИЧЕСК, 17 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" с боекомплектом и экипажем, гаубицу Д-30 и два 120-мм миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены САУ 2С3 "Акация" с боекомплектом и экипажем, три боевика ВСУ", - сказал он.

В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, на херсонском направлении - две лодки с семью военнослужащими, два 120-мм миномета с расчетами и боекомплектом к ним, а также позиция украинских войск. 

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