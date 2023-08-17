В Крыму задержали подозреваемого в призывах к экстремизму

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Спецслужбы задержали в Крыму жителя Керчи, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ, участвующих в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что житель города Керчи 1973 года рождения разместил в одном из интернет-мессенджеров материалы, которые содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении граждан РФ, принимающих участие в СВО. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно коммуникационных сетей). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По месту проживания фигуранта сотрудниками УФСБ были также изъяты средства связи и компьютерная техника, говорится в пресс-релизе.