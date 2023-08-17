В Ростовской области главу Миллерово поместили под домашний арест

Такую же меру пресечения избрали местному депутату Василию Кугуту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Миллеровский районный суд Ростовской области отправил под домашний арест главу Миллеровского городского поселения Виталия Абакумова, задержанного по делу о служебном подлоге. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона, такая же мера пресечения избрана местному депутату Василию Кугуту.

"Миллеровским районным судом Ростовской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Абакумову Виталию Анатольевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), до 28 сентября 2023 года включительно. <…> Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Кугуту Василию Александровичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), до 28 сентября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании Абакумова и Кугута по делу о попытках поменять устав города.

В начале февраля этого года в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области сообщали, что по факту фальсификации документов, на основании которых произошла регистрация устава Миллеровского городского поселения в органах юстиции, возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Внесенные изменения предоставляли право на получение зарплаты за счет средств местного бюджета председателю собрания депутатов - главе Миллеровского городского поселения и 10% из числа депутатов, менялась также процедура выборов главы администрации поселения.

Отмечалось, что для регистрации устава были предоставлены протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, справка о публикации проекта устава. Однако оперативники выяснили, что в эти документы неустановленным должностным лицом были внесены ложные сведения, и публичного обсуждения изменений с жителями поселения не было.