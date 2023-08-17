В Богородском округе Подмосковья потушили торфяной пожар

В тушении принимали участие три единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных служб

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Лесопожарные службы в Московской области потушили на территории Богородского городского округа третий торфяной пожар в этом сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"При патрулировании земель лесного фонда в километре от деревни Аборино Богородского городского округа лесничими был обнаружен торфяной пожар на площади 0,01 га 17 августа. В его тушении принимали участие три единицы техники и шесть человек личного состава лесопожарных служб", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он уточнил, что подземный - торфяной - пожар представляет собой возгорание торфяного слоя заболоченных и болотных почв. Он характеризуется низкой скоростью продвижения: от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки. Особенность таких пожаров - беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла, их очень трудно тушить.

Филимонов добавил, что крупные залежи торфа в Московской области находятся на территории Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств. Всего с начала пожароопасного сезона возникло 133 лесных пожара, в том числе три торфяных.

В комитете призвали в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.