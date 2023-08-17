Во время грозы в Петербурге упали 10 деревьев, повреждения получили 4 машины

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге 4 автомобиля получили повреждения и 10 деревьев упали во время грозы и ветра в ночь на 17 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В ночь на 17 августа порывы ветра достигали скорости 12 м/c. "Начиная с 02:00 мск, пожарно-спасательные подразделения совершили 10 выездов на ликвидацию последствий, из них на падение деревьев - 10, повреждены 4 автомобиля. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В Выборге и прилегающем районе из-за непогоды произошло частичное отключение электроэнергии - в нескольких местах из строя вышли линии 10 кВ, сообщили в пресс-службе сетевой компании "ЛОЭСК". Все социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Прогнозируемое время полного восстановления - до 18:00 мск 17 августа.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 17 августа, дневная температура воздуха в Петербурге опустится по сравнению с 16 августа до 24-26 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, также местами грозы. 18 августа пройдет преимущественно без осадков, воздух прогреется до 22-24 градусов.