Верховный суд признал законным возбуждение дела в отношении экс-главы Ростовского облсуда

Елена Золоторева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова были арестованы в рамках уголовного дела о получении семи взяток

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд России не нашел оснований для изменения решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, давшей согласие на возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Золоторева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток. "В удовлетворении административного искового заявления Елены Золоторевой отказать", - огласил решение суд.

В конце мая этого года ВККС РФ рассмотрела представление председателя Следственного комитета о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и выдала положительное решение. После своего задержания и ареста Елена Золоторева обжаловала решение Высшей квалификационной коллегии судей и попросила Верховный суд РФ проверить его законность. Выслушав представителей истца, суд ушел в совещательную комнату, после чего огласил, что оснований для отмены решения ВККС РФ нет.

В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд Москвы арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Он был задержан на территории Ростовской области, в операции по его задержанию принимали участие сотрудники ФСБ. По данным СМИ, у следствия могут возникнуть претензии еще к нескольким судьям региона. Как отмечало издание, за вознаграждения эти судьи изменяли фигурантам уголовных дел меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей и выносили мягкие приговоры.