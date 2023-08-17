В Подмосковье мужчина сделал замечание подростку и избил его

По словам мужчины, ребенок первым напал на него с ножом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мужчина избил подростка возле одного из жилых домов в Котельниках. Полиция проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов в микрорайоне Силикат. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина сделал замечание группе несовершеннолетних лиц и в ходе словесного конфликта затеял драку с одним из них, причинив телесные повреждения", - сказал собеседник агентства, отметив, что 12-летний подросток обратился в медицинское учреждение с дальнейшим прохождением судебно-медицинской экспертизы.

"Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался местный житель 1966 года рождения", - добавили в главке. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, по словам мужчины, подросток первым напал на него с ножом. Накануне в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, как возле подъезда мужчина дает подзатыльник одному из подростков, после чего завязывается драка, которую разнял один из прохожих.