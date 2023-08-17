В ДНР обнаружили замаскированную базу украинских боевиков с европейскими боеприпасами

В Росгвардии рассказали, что вывезли почти полтонны боеприпасов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Склад с боеприпасами американского и европейского производства обнаружен росгвардейцами в ДНР в замаскированной базе украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В Донецкой Народной Республике в ходе специальной военной операции росгвардейцы совместно с военной контрразведкой обнаружили замаскированную базу украинских боевиков. В бетонированной штольне, подходы к которой были тщательно заминированы, нашли надежно укрытый склад боеприпасов американского, польского и болгарского производства с местами для отдыха личного состава и позициями для ведения круговой обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что кроме боеприпасов обнаружено обмундирование военнослужащих Вооруженных сил Украины, экипировка, средства связи.

"Росгвардейцы вывезли почти полтонны боеприпасов, в том числе 2,5 тыс. патронов различного калибра, содержащих бронебойно-зажигательные пули, более 80 выстрелов к гранатомету, свыше 50 противотанковых мин, осколочно-фугасных и кумулятивных снарядов, несколько десятков радиовзрывателей и гранат различных модификаций", - заключили в Росгвардии.