В ДНР двух бойцов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

По данным следствия, ЧП произошло в начале марта 2022 года в поселке Волонтеровка под Мариуполем

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двоих украинских морпехов к 22 годам колонии строгого режима каждого за убийство мужчины под Мариуполем. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета.

"В ДНР за убийство гражданского лица осуждены два украинских морских пехотинца. На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко, проходящих военную службу по контракту в войсковой части А-2802, имеющих воинское звание старший матрос и занимающих должности наводчика крупнокалиберного пулемета и пулеметчика. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ЧП произошло в начале марта 2022 года в поселке Волонтеровка под Мариуполем. В ходе патрулирования поселка они задержали гражданского мужчину за нарушение комендантского часа.

"Пафицевич доставил задержанного в штаб батальона, командир которого после допроса распорядился вернуть мужчину на место задержания и ликвидировать, мотивируя это тем, что последний видел расположение украинских позиций, которые мог выдать противнику. Выполнить незаконный приказ командир взвода поручил Пафицевичу и Вахненко", - говорится в сообщении.

Осужденные расстреляли 44-летнего мужчину из автоматов, затем повязали на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии. В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину в содеянном.