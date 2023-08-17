В Приморье возбудили уголовное дело после разлива мазута с котельной во время наводнения

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что загрязнение почвы составило около 7 тыс. кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности и загрязнении окружающей среды из-за разлива мазута с территории котельной во время наводнения в Уссурийске Приморского края, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Осмотром с привлечением специалистов установлено, что при эксплуатации производственной площадки в том числе не проводились необходимые технические диагностики и периодические осмотры топливопроводов, не обеспечена герметичность крышки нулевой емкости и т. д. В результате допущенных нарушений в период с 14 по 15 августа в ходе паводкового затопления на складе горюче-смазочных материалов допущена утечка мазута на почву и водный объект в объеме не менее 1 тыс. куб. м, загрязнение почвы составило около 7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Проверкой Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой на производственной площадке котельной №13 на в Уссурийске были обнаружены две емкости топливных резервуаров по 200 куб. м и емкость приемной нулевой объемом 1 000 куб. м, где по состоянию на 1 августа 2023 года хранились около 2,5 тонны мазута.

"Амурский бассейновый природоохранный прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения орган предварительного расследования возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности с крупным ущербом) и ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды с тяжкими последствиями)", - сообщает надзорное ведомство.

Ранее администрация Уссурийска сообщала, что в микрорайоне "Семь ветров" произошел разлив горюче-смазочных материалов. Первоначальной причиной назывались емкости с нефтепродуктами в частных гаражах.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, от сообщения вода отрезала 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.