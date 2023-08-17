В центре Екатеринбурга произошел пожар на стройплощадке

Самостоятельно эвакуировались 200 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на стройплощадке в центре Екатеринбурга, с территории эвакуировались 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в четверг.

"Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении с уточнением, что сообщение о возгорании поступило со стройплощадки на улице Степана Разина.

Позже стало известно, что пожар локализовали. "Звеньями газодымозащитной службы очаг пожара обнаружен и локализован. На шестом этаже на площади 10 кв. м горят лакокрасочные материалы и утеплитель", - говорится в сообщении.

В 11:35 мск поступила информация о ликвидации возгорания. "В 13:35 (11:35 мск) открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 13 единиц спецтехники и 47 человек личного состава", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ и очевидцев в соцсетях, дым поднимается со стройки новой ледовой "УГМК-Арены". Пресс-служба ГУ МЧС по региону опубликовала в своем официальном Telegram-канале кадры, на которых видна работа специалистов у ледовой арены.

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу Уральской горно-металлургической компании, на момент публикации ответ не поступил.