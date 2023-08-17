Число погибших в ДТП с грузовиком в Таджикистане выросло до 12

По данным МВД, грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в другие автомобили и жилые дома

ДУШАНБЕ, 17 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате ДТП в городе Кулябе на юге Таджикистана, где грузовик с отказавшими тормозами врезался в легковые машины и жилые дома, возросло до 12. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Ранее в правительстве республики сообщали, что в аварии погибли 10 человек и еще 14 пострадали.

"В больнице скончались еще двое пострадавших. Таким образом, число погибших увеличилось до 12", - сообщили в администрации.

Авария произошла вечером 6 августа. По данным МВД, грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в другие автомобили и жилые дома.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил оказать помощь семьям погибших, пострадавших и утративших имущество. Как отметили в администрации Куляба, каждая семья погибших получила из бюджетов разного уровня помощь на сумму порядка 50 тыс. сомони ($4,5 тыс.). Издание "Азия плюс" ранее сообщало, что владельцы машин, которые были повреждены, получили новые транспортные средства.