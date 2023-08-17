В Белгородской области за сутки зафиксировали более 50 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили два домовладения и хозпостройка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 50 боеприпасов. Повреждения получили два домовладения и хозпостройка, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - установлено шесть прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении - выбиты окна, посечены кровля и фасад. По селу Терезовка выпущено четыре минометных снаряда, по поселку Красное - пять", - написал он.

В Белгородском районе, по словам губернатора, по селу Журавлевка 16 августа было выпущено четыре артиллерийских снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Из артиллерии и гранатомета обстреляли село Щетиновка - зафиксировано два артиллерийских снаряда и четыре гранатометных выстрела. "В селе Нехотеевка противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства и выпустил по селу пять артиллерийских снарядов", - проинформировал глава региона.

В Валуйском округе в среду в районе поселка Дальний был сбит БПЛА самолетного типа, в Краснояружском районе под обстрел попало село Поповка. "Били из артиллерии - зафиксировано пять прилетов. <…> Есть повреждения в одном частном домовладении - пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Повреждена кровля хозпостройки", - отметил губернатор.

Также по окраинам поселка Прилесье и сел Колотиловка и Графовка было выпущено по пять артиллерийских снарядов, по территории между поселком Прилесье и селом Графовка - шесть.