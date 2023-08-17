17 августа, 09:27,
обновлено 17 августа, 09:39
Взрыв на АЗС в Махачкале

Суд Москвы изберет меру пресечения подозреваемому в причастности ко взрыву в Дагестане

Муса Салгереев/ ТАСС
На месте взрыва на автозаправке в Махачкале, 15 августа 2023 года
© Муса Салгереев/ ТАСС

Эльдара Насрулаева доставили в Москву

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Следователи этапировали в Москву подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева, которому в ближайшее время Басманный суд столицы должен избрать меру пресечения. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Читайте также
Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале

"Эльдара Насрулаева доставили в столичный регион для проведения с ним следственных действий. В ближайшее время Басманный районный суд Москвы изберет в отношении него меру пресечения", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, на какой мере пресечения в отношении Насрулаева будут настаивать столичные следователи.

По данным другого собеседника агентства, следствие будет настаивать на аресте фигуранта дела, так как он проживает в другом регионе, а вменяемое ему деяние предусматривает в качестве меры арест. 

Теги:
РоссияДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация