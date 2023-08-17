17 августа, 09:39

В Казахстане ведут поиски пяти горняков после пожара на шахте в Карагандинской области

На поверхность удалось вывести 222 человека, сообщили в областной администрации

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск пяти человек после пожара на шахте "Казахстанская" компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"На шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау", где произошел пожар под землей, вывели на поверхность 222 человека. Поиски пятерых продолжаются", - говорится в сообщении.

На месте ЧП к врачам обратились 13 человек с жалобами на головную боль и кашель. Четверых из них госпитализировали.

На шахте утром 17 августа произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находилось 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол. На месте возгорания работают силы МЧС. 

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