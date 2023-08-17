В Тюменской области после столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека

Авария произошла на 86-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в Ялуторовском районе Тюменской области после столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе противопожарной службы региона.

"Сегодня утром в девятом часу в Ялуторовском районе на повороте в деревню Яр произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля, который совершал поворот, не уступил проезжающей машине. Пожарные на месте произвели отключение АКБ (аккумуляторной кислотной батареи - прим. ТАСС). Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 86-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск, столкнулись автомобили Opel и Niva, уточнили в региональном УГИБДД. В ведомстве добавили, что двое из четырех пострадавших госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства происшествия уточняются.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что пострадавшие находятся в областной больнице №23, двое из них в отделении реанимации, еще двое - в профильном отделении. Состояние всех пациентов - средней степени тяжести.