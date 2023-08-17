В Нефтеюганске зафиксировали смог и запах гари из-за природных пожаров

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры сообщали, что в регионе идет тушение девяти возгораний на общей площади 2 653,41 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Смог и запах гари от природных пожаров зафиксированы в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа, где проживают более 120 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"Сейчас в Нефтеюганске фиксируются смог и запах гари. Они принесены от лесных пожаров в соседних муниципалитетах. В самом Нефтеюганске действующих природных пожаров нет", - сказал собеседник агентства.

По данным властей, в настоящее время ландшафтный пожар зафиксирован на территории соседнего с Нефтеюганском Сургутского района - горит трава на пойменной части вблизи поселков Тундрино и Высокий мыс. Угроза для населенных пунктов отсутствует.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Советского района Югры Александр Сергеев сообщил журналистам, что в муниципалитете также фиксируется дымка от природных пожаров. "В связи с действующими природными пожарами на территории соседних Белоярского и Березовского районов в Советском районе наблюдается задымление. Просим жителей и гостей не волноваться, уровень предельно допустимых концентраций не превышен", - сказал он.

Ранее жители Нефтеюганска, третьего по численности населения муниципалитета Югры, пожаловались в соцсетях на ухудшение видимости и дымку в городе, а также на неприятный запах.

Как сообщали в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры, по данным на утро 17 августа, в Югре также идет тушение девять лесных пожаров на общей площади 2 653,41 га, в том числе двух - в Белоярском районе на 1 700,1 га, где введен режим ЧС муниципального уровня.

По данным специалистов, основная причина пожаров в регионе - грозы. В Ханты-Мансийском автономном округе действует особый противопожарный режим. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 165 ландшафтных пожаров на площади 27 562,53 га, 604 лесных пожара на площади 58 881,04 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.