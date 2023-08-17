17 августа, 09:57
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка и Макеевки кассетными боеприпасами

Огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку снарядами с кассетной боевой частью. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. Украинские военные выпустили шесть снарядов с кассетной боевой частью по Донецку и два снаряда по Макеевке.

Всего с начала суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 18 раз, выпустив более 50 снарядов. 

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