В трех районах Волгограда отключили горячую воду из-за аварии на сетях

Специалисты устраняют последствия гидроудара

ВОЛГОГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Подача горячего водоснабжения приостановлена в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и части Дзержинского районов Волгограда из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-оператора "Концессии водоснабжения". В трех районах проживают около 500 тыс. человек.

"17 августа в 8:50 в результате просадки напряжения на сетях сторонней организации произошел гидроудар (скачок давления - прим. ТАСС) на объекте ООО "Концессии водоснабжения". <...> Бригады "Концессий водоснабжения" уже устраняют последствия гидроудара, на период этих работ временно приостановлена подача горячего водоснабжения потребителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского и части Дзержинского районов Волгограда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате гидроудара водой оказались затоплены несколько дворов поселка Нижний Тракторный в Волгограде. В квартирах жильцов близлежащих домов подтоплений не зафиксировано.

По данным из открытых источников, в указанных районах проживают около 500 тыс. человек.