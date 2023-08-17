В Калмыкии арестовали лидера и 12 участников экстремистского движения АУЕ

По данным следствия, подозреваемые привлекли в группировку путем агитации около 200 человек, в том числе детей

ЭЛИСТА, 17 августа. /ТАСС/. Суд в Калмыкии заключил под стражу лидера и 12 активных участников запрещенного в России экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), готовивших нападения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты дела привлекли в группировку путем агитации порядка 200 человек, в том числе детей. В ходе обысков, проведенных на территории Элисты, Целинного района Калмыкии, Ростовской и Московской областях, по местам жительства фигурантов были обнаружены и изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.